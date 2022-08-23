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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüşmesinde NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
    • 23.08.2022 - 20:58
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 21:13
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    Hulusi Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin,  telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    "NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı"

    Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 23 Ağustos 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

    Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna'daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu" denildi.

    Hulusi Akar, ABD li mevkidaşı ile görüştü #1


     


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