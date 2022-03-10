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- Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 10.03.2022 - 10:55
- Güncelleme : 10.03.2022 - 11:17
Kahmaran Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit vermiyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
MSB'nin açıklaması şu şekilde:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."