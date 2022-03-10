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Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.