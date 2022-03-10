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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 10.03.2022 - 10:55
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 11:17
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Kahmaran Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit vermiyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

    MSB'nin açıklaması şu şekilde:

    "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #2


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