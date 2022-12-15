2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları kapsamında 2 PKK'lı terörist örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik güçlerinin sınır ötesi ve yurt içindeki operasypnları ile terör örgütleri darbe üstüne darbe alıyor.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı koordinesinde devam eden ikna çalışmaları da sonuç veriyor.

Teröristler Habur'da teslim oldu

Bu kapsamda 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Konuya ilişkin açıklama ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

Açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK’lı terörist Habur/Şırnak’taki Hudut Karakolumuza teslim oldu." denildi.