Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebini ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.

Liderler görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

"İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile ilişkisi sorun teşkil ediyor" vurgusu

Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin sorun teşkil ettiğini belirtti.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirtti.