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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebini ele aldı.
- 20.05.2022 - 21:50
- Güncelleme : 20.05.2022 - 21:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü.
Liderler görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ve Ukrayna-Rusya savaşı dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.
"İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile ilişkisi sorun teşkil ediyor" vurgusu
Erdoğan, Johnson ile görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla ilişkilerinin sorun teşkil ettiğini belirtti.
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson'a, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin meşru endişelerini bihakkın gözeteceğinden emin olmak istediklerini belirtti.