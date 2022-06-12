Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma ve el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içeride ve dışarıda yaptığı başarılı operasyonlar, karalılıkla devam ediyor.

Terör örgütlerinin korkulu rüyası olan ve köklerini kazıyan Mehmetçik, inlerine kadar giriyor.

Yapılan bu operasyonlarda zaman zaman şehit haberleri geliyor ve tüm Türkiye'nin ciğeri yanıyor.

Son olarak Pençe - Kilit Harekat Bölgesi'nden şehit haberi gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise şehitlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başsağlığı mesajı

AA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Ali Çap ve Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Gökhan Demir ve Piyade Sözleşmeli Er Fuat Özer'in ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.