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    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 07.02.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 11:15
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    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Sağlık Bakanlığı'nın 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı #1

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