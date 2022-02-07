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- İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.
- Haber Merkezi
- 07.02.2022 - 11:13
- Güncelleme : 07.02.2022 - 11:15
Sağlık Bakanlığı'nın 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.
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