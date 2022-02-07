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İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.