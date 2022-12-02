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    Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
    • 02.12.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 10:45
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    Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü

    Terörle mücadele kapsamında her geçen gün yeni bir başarılı operasyon gerçekleşiyor.

    Teröristleri bitirmeye karar kahraman Türk askeri, terör mensuplarına geçit vermiyor.

    Bu kapsamda operasyon bölgesinden iyi haberler geldi.

    Güzel haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

    "5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi"

    MSB'nin yaptığı açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!" ifadeleri kullanıldı.

    Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist öldürüldü #1


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