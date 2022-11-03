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    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist leş edildi

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
    • 03.11.2022 - 16:12
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 16:17
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist leş edildi

    Operasyon bölgelerinde teröristler tek tek avlanmaya devam ediyor...

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde terör örgütüyle mücadele eden kahraman Mehmetçik, Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı.

    MSB duyurdu

    Bu kapsamda emin adımlarla ilerleyen güvenlik güçleri, saldırı hazırlığındaki teröristleri tespit etti.

    Konuya ilişkin olarak Milli Savunma Bakanlığının resmi hesabından açıklama yapıldı.

    "Taciz ateşi açan teröristleri pişman etti"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Mehmetçik, taciz ateşi açan teröristleri pişman etti! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"

    Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist leş edildi #1


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