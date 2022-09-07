- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi
- Haber Merkezi
- 07.09.2022 - 10:56
Milli Savunma Bakanlığı: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."