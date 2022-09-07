Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi

Milli Savunma Bakanlığı: "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

AYRINTILAR GELİYOR...