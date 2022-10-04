AB, bütün akıllı telefonlara tek tip şarj girişi getiriyor

Avrupa Parlamentosu, 2024 bitimine kadar üye ülkelerde satılan elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeyi onayladı.

Fransa'nın Strazburg şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda, çeşitli elektronik cihazların USB-C, Micro USB ve Lightning gibi farklı şarj girişlerini standart hale getirmeyi ve elektronik atıkları azaltmayı amaçlayan yasa tasarısı görüşüldü.

AP milletvekilleri, akıllı telefonlara tek tip şarj getirecek tasarıyı 602 "evet”, 13 "hayır" oyla kabul etti.

Yeni standart şarj girişi geliyor

Yasaya göre, USB-C taşınabilir elektronik cihazlarda yeni standart şarj girişi olacak.

2024 yılı sonuna kadar bütün yeni akıllı telefon, tablet, dijital kamera kulaklık, taşınabilir video oyun konsolu, hoparlör, klavye gibi cihazlarda USB-C şarj girişi yer alacak.

Çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek

Böylece tek bir şarj cihazı, çeşitli elektronik cihazlarda kullanılabilecek.

Tüketiciler, her yeni cihazları için kablo ve şarj aleti satın almak zorunda olmayacak.

Cihazların hızlı şarj sistemleri de uyumlu hale getirilecek.

2026'da dizüstü bilgisayarları da kapsayacak

Düzenleme, 2026 yılı ilkbaharında dizüstü bilgisayarları da kapsayacak biçimde genişleyecek.

Söz konusu uygulamayla elektronik atıkların azaltılması hedefleniyor.

AA'nın aktardığına göre yasa, AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girecek.