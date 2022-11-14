Türkiye Delegasyonu Başkanı, "Bu saldırı, Türkiye ile AB'nin terörle mücadeledeki kararlılığını daha da kuvvetlendirecektir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Meyer-Landrut, AB Türkiye Delegasyonu İklim Diplomasisi Haftası'nın kapanış farkındalık etkinlikleri kapsamında Antalya'da, tarihi Kaleiçi'ni gezdi.

Saldırıyı kınama mesajı

Burada gazetecilere konuşan Meyer-Landrut, İstanbul'da gerçekleşen, tüm Türkiye ve Avrupa'yı sarsan menfur terör saldırısını kınadığını dile getirerek, şunları ifade etti:

Meyer-Landrut: Hepimiz çok derinden sarsıldık

"Bu saldırı, Türkiye ile AB'nin birlikte terörle mücadeledeki kararlılığını daha da kuvvetlendirecektir. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum."

AA'nın haberine göre, aynı yetkili, "Bu çok üzücü günde Türkiye'nin ve Türk halkının başı sağ olsun, hepimiz çok derinden sarsıldık." diye ekledi.

AB yetkilisi Meyer-Landrut: Taksim saldırısı, hepimizi derinden sarstı VİDEO