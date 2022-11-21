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    ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış saldırısı için kınama

    ABD Büyükelçiliği'nden Karkamış saldırısı için kınama

    ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, PKK'nın Karkamış saldırısında şehit olan 3 kişi için yas tuttukları belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 16:57
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    Türkiye'nin güney sınırlarında yuvalanan hain teröristler, iki gündür kanlı saldırılarını artırdı.

    Dün Öncüpınar Sınır Kapısı'nı hedef alan eli kanlı PKK terör örgütü, bugün Gaziantep'nin Karkamış ilçesine roketlerle saldırdı.

    Kobani'den ateşlenen roketlerin düştüğü ilçede 3 masum vatandaş şehit olurken 10 kişi de yaralandı.

    ABD'den kınama

    Türkiye'yi yasa boğan bu saldırının ardından Mehmetçik, belirlenen hedefleri burmaya başladı.

    Olayın ardından Suriye ve Irak'ta PKK'lı teröristlere her türlü desteği veren ve bunu da gizlemeden yapan ABD'den kınama geldi.

    "Güçlü bir şekilde kınıyoruz"

    ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk halkının yasına katıldıkları vurgulandı.

    Açıklamada, "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, bugün Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

    ABD Büyükelçiliği nden Karkamış saldırısı için kınama #1

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Karkamış'a roketli saldırısıABD Büyükelçiliği nden Karkamış saldırısı için kınama #2


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