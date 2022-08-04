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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye övgü

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'yi tahıl sevkiyatında gösterdiği diplomatik çabalardan dolayı övdü.
    • 04.08.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:53
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    ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye'ye övgü

    Türkiye, küresel ölçekte bir sorun haline gelen Ukrayna'daki tahıl krizini yaptığı diplomatik çabalar sonucu çözdü.

    Yapılan ilk anlaşmanın ardından "Razoni" isimli tahıl yüklü gemi, Lübnan'a doğru yola çıktı.

    Tüm dünyanın takdir ettiği özverili çabayı takdir edenlere ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da eklendi.

    Çavuşoğlu ile telefonda görüştü

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüler.

    "Türkiye'nin çabalarını övdü"

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı tam ölçekli işgalinin başlamasından bu yana Karadeniz'den ayrılan ilk Ukrayna tahıl sevkiyatına yol açan Türk diplomatik çabalarını övdü." ifadesine yer verildi.

    Görüşmede, Blinken'ın, tahıl anlaşması kapsamında daha fazla geminin Ukrayna limanlarından kalkabilmesini sağlamak için birlikte çalışmanın önemini vurguladığı ve Moskova'yı verdiği taahhütlerden sorumlu tutmanın öneminin altını çizdiği aktarıldı.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken dan Türkiye ye övgü #1

    Karabağ'a kalıcı çözüm

    Blinken'ın, görüşmede, Karabağ sorununu da gündeme getirdiği belirtilerek ABD'nin benzer fikirdeki ortaklarla ve AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı olarak Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyaloğu kolaylaştırmak, kalıcı bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olmak için çaba göstermeye hazır olduğunu kaydettiğine işaret edildi.

    Blinken ve Çavuşoğlu'nun, Rusya'nın gerilimi tırmandırmasına ve Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlık gösterme tehdidine karşı, eş güdümü ilerletmeyi ve NATO birliğini güçlendirmeyi ele aldıkları da kaydedildi.

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken dan Türkiye ye övgü #2

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken dan Türkiye ye övgü #3


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