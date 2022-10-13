ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı ABD enflasyon oranı belli oldu mu?

ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Eylül ayı ABD enflasyon oranı belli oldu mu?

Dünya genelindeki ve Türkiye'deki yatırımcılar tarafından ABD enflasyon oranları yakından takip ediliyor. Peki ABD enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte 2022 Eylük ayı ABD enflasyon detayları...

Dünya genelinde ve ülkemizde küresel ekonomiyi yakından takip eden kişiler "ABD enflasyon rakamları açıklandı mı,k?" sorusunu sorguluyor. Enflasyon oranları sonrası ilgiyle takip edilen Fed'in faiz artışı da belli olmuş olacak. Peki ABD enflasyon oranları açıklandı mı?

ABD enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

FED faiz artırımlarında daha ılımlı olabiilir ve bu durum da altın fiyatlarını destekleyebilir. Ayrıca enflasyonun beklentilerin üzerinde çıkması durumunda piyasalarda fırtına etkisi yapabileceği de öngörülüyor.

Bu haftanın en önemli gündemlerinden olan Eylül ayı enflasyon verileri 13 Ekim Perşembe günü 15:30’da belli olmuş olacak.

ABD enflasyon beklentisi ne kadar?

ABD'de enflasyon verileri 2022 Ağustos'ta yıllık yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemişti ve beklentilerindaha üzerine çıkmıştı. ABD'de Eylül ayı enflasyonunun yıllık yüzde 8,1 oranına kadar gerilemesi bekleniyor.