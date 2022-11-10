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    ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne?

    ABD enflasyon verileri yakından takip ediliyor. Peki ABD enflasyon verileri ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2022 ekim ayı ABD enflasyon verisinin açıklanacağı tarih..
    • 10.11.2022 - 14:20
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    ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne?

    Ekonomoyi yakından takip edenlerin gözü kulağı ABD'nin ekim ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Küresel ekonomi piyasası ABD ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasını bekliyor.

    Peki ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Milyonlarca kişi bu sorunun cevabını arıyor. İşte merakla beklenen ABD ekim ayı enflasyon verisinin açıklanacağı o tarih ve saat..

    ABD enflasyon verisi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyon beklentisi ne? #1

    ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak?

    ABD Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı gün ve saat belli oldu. ABD enflasyon verisi 10 Kasım Perşembe günü saat 16.30'da açıklanacak.

    ABD enflasyon beklentisi ne?

    Bugün açıklanacak olan ABD'nin ekim ayı enflasyon verileri  çok büyük önem arz ediyor. ABD'de ekim ayı enflasyonunun yüzde 0,4 olması, yıllık enflasyonun ise yüzde 8,2'den yüzde 8'e düşmesi bekleniyor.


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