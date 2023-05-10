ABD merkezli Politico: Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Ankara'nın Atina'ya yaklaşımı dostane olur Türkiye seçimlere giderken, yabancı basının gözü de üzerimizde. Seçimlere dair analizler ve haberler yayınlayan ABD merkezli Politico, "Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye'nin kırmızı çizgileri hareket etmese bile Ankara'nın Atina'ya yaklaşımı çok daha dostane olacaktır" dedi.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek.

Seçimlere sayılı günler, tüm dünyanın gözü de Türkiye'nin üzerinde. Dış basın seçimlere dair birçok analiz ve yazı kaleme aldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cephe alan dış basın, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ise destekleyen bir tavır çiziyor.

Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık dış basına röportajlar veriyor. Şimdi ise ABD merkezli Politico, bir yazı kaleme aldı.

Bu yazıda da Kılıçdaroğlu'nun seçilmesine yönelik bir tavır sergilendi ve "Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye'nin kırmızı çizgileri hareket etmese bile Ankara'nın Atina'ya yaklaşımı çok daha dostane olacaktır." ifadelerine yer verildi.

"Kılıçdaroğlu'nun söylemi değiştirmesi..."

ABD merkezli Politico dergisinin internet sitesinde yayınlanan "Türkiye seçimleri Yunanistan'ın başını ağrıtıyor" başlıklı analizde, şu ifadeler yer aldı;

Politico'nın analizinde görüşlerine yer verilen Küresel İlişkiler Enstitüsü direktörü ve Yunanistan Amerikan Koleji'nde uluslararası ilişkiler profesörü olan Constantinos Filis, "Mavi Vatan doktrini Kemalistlerin bir icadıydı, Yunan adalarının askerden arındırılması meselesi de öyle." dedi. Filis, "Erdoğan çıtayı bu kadar yükseltmişken Kılıçdaroğlu'nun söylemi değiştirmesi ne kadar kolay olur bilmiyorum." dedi.

"Kılıçdaroğlu kazanırsa Ankara'nın Atina'ya yaklaşımı dostane olur"

Risk analizi şirketi Eurasia Group'ta Türkiye ve AB uzmanı olarak çalışan Emre Peker de dergiye yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Erdoğan yeniden seçilmeyi garantilerse, Türkiye'nin Yunanistan ile uzun süredir devam eden anlaşmazlıklara yaklaşımının değişmesi pek olası olmayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye'nin kırmızı çizgileri hareket etmese bile Ankara'nın Atina'ya yaklaşımı çok daha dostane olacaktır."