ABD, PKK/YPG ile ortak devriyelere yeniden başladı

ABD, PKK/YPG ile ortak devriyelere yeniden başladı

Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta düzenlediği hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'deki ortak devriyelerini durduran ABD ordusu, ortak devriyeleri yeniden başlattığını duyurdu.

Türkiye'nin meşru haklarını kullanarak, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yuvalanan terör odaklarına yönelik operasyon başlattı.

Yapılan harekatta çok sayıda terörist öldürüldü, terör yuvaları teker teker imha edildi.

Terörün kökünü kazımak için operasyonlarını sıklaştıran kahraman Türk Ordusu yeni bir harekat hazırlığı içerisinde.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.



PKK/YPG ile devriyeler tekrar başladı



Türkiye'nin Suriye ve Irak’ta PKK/YPG terör örgütüne yönelik hava harekatının ardından PKK/YPG ile Suriye'de devriyelerini azaltan ABD ordusunun örgütle bu devriyeleri yeniden başlattığını açıkladı.

Ryder, "ABD adına şunu ifade edebilirim, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada yerel ortaklarla çalışma odağımız DEAŞ'ın yeniden toparlanmaması üzerinedir." dedi.

Türkiye'nin operasyonu için yorum yapmaktan kaçındı

Ryder, Türkiye’nin Suriye’de PKK/YPG’ye yönelik olası kara harekatı konusundaki sorular üzerine yorum yapmayacağını söyledi.

ABD ve YPG bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı

Terör örgütü PKK/YPG’nin İstanbul’da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği bombalı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye ve Irak’taki birçok terör örgütü hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlemişti.

Pençe Kılıç Harekatı adı verilen harekatın ardından ABD ve PKK/YPG terör örgütü bölgedeki ortak devriyelerini azaltmıştı.