ABD, Rusya'nın ittifak alanını daraltmak için Venezuela'ya heyet gönderdi

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle oluşabilecek petrol ihtiyacını karşılamak isteyen ABD, Rusya'nın ittifaklarını da azaltmak için Venezuela ile üst düzey görüşmelere başladı.

Ukrayna'ya askeri birliklerini göndererek harekat başlatan Rusya'ya karşı yaptırım uygulayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Yaptırımlar noktasında ciddi kararlar alan ABD, bununla yetinmeyip Rusya'nın diğer ittifaklarını da engellemeye çalışıyor.

Vladimir Putin'i yalnızlaştırma çalışması yürüten ABD, Rusya'nın uluslararası ittifaklarını azaltmak için Venezuela kanalını kullandı.

VENEZUELA İLE DİPLOMATİK GÖRÜŞME

Yaptırımların doğuracağı petrol ihtiyacını karşılamak için alternatif arayışında olan ABD, petrol zengini Venezuela ile üst düzey görüşmelere başladı.

New York Times (NYT) gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington'dan üst düzey yetkililer, dün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile görüştü.

2019'DAN BU YANA EN YÜKSEK DÜZEYDE TEMAS

Başkent Caracas'ta yapılan görüşmelerin, ABD'nin Maduro hükümeti ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiği 2019'dan bu yana en yüksek düzeyde temas olduğuna dikkati çekildi.

İTTİFAKI ÖNLEME VE PETROL İHRACI

Biden yönetiminin Rusya ile Venezuela arasındaki ittifakı ayırmaya yönelik düzenlediği bir hamle olarak değerlendirilen görüşmede, petrol ihracı noktasında da anlaşma sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi.

BÜYÜK AMERİKAN PARTİLERİ VENEZUELA'YI İŞARET ETTİ

Haberde, ABD ve müttefiklerinin, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'yı cezalandırmak amacıyla Rus petrol ve gaz ihracatına yönelik yaptırımları düşünmeye başladığında, her iki büyük Amerikan siyasi partisine bağlı önde gelen bazı isimlerin potansiyel bir ikame olarak Venezuela'yı işaret ettiği belirtildi.​​​​​​​

RUSYA İLE GÜNEY AMERİKA'DAKİ MÜTTEFİKLER TEHDİT GÖRÜLÜYOR

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, ABD'yi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Latin Amerika'daki müttefiklerine daha fazla dikkat etmeye sevk ettiğine vurgu yapılan haberde, Washington'ın, Rusya ile gerginliğin derinleşmesi halinde Rusya’nın Güney Amerika'daki müttefiklerinin güvenlik tehdidi haline gelebileceğine inandığı yorumu yapıldı.

GÖRÜŞMELERİN NE KADAR SÜRECEĞİ BİLİNMİYOR

Haberde, ayrıca Venezuela ziyareti ile ABD’nin, Rusya ekonomisinin yaptırımlarla çökmesi durumunda, Putin’i daha zayıf müttefik olarak görmeye başlayacak Latin Amerika’daki otokrasilerle ilişkilerini ilerletme fırsatı olarak kullanabileceği değerlendirmesi de yer aldı.

Dışişleri ve Beyaz Saray’dan kıdemli diplomatların yer aldığı ABD heyetinin Caracas’ta ne kadar kalacağının ise bilinmediği kaydedildi.