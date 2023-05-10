ABD'deki oy pusulaları Türkiye'ye doğru yola çıktı ABD'deki vatandaşların kullandığı oylar görevliler eşliğinde Türkiye'ye getiriliyor.

AA

Türkiye pazar günü tarihi bir seçime gidiyor.

Millet sandığa gitmeden önce yurt dışındaki vatandaşlarımız oylarını kullandı.

Dün itibarıyla yurt dışında oy kullanma süreci tamamlandı.

Yurt dışı kütüğüne kayıtlı seçmenler için 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında, 73 ülkedeki 151 temsilcilikte ve 16 merkezde oy kullandı.

Katılım rekoru: Yüzde 53

Dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan toplam oy sayısı 1 milyon 817 bin 10 olurken bu, yurt dışında bulunan tüm seçmen sayısının (3 milyon 416 bin 150) yüzde 53,18'ine tekabül ediyor.

New York oyları yola çıktı

Oy verme işleminin sona ermesiyle oy pusulaları Türkiye'ye getiriliyor.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için ABD'nin New York bölgesinde kullanılan oy pusulaları yola çıktı.