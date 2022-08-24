ABD'nin 80 tırdan oluşan yardım konvoyu PKK'ya teslim edilmek üzere Suriye'de.

Türkiye, sınırları ötesinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için operasyonlarına devam ediyor.

Kahraman Mehmetçik, Irak ve Suriye'de hain PKK'lı teröristlerin inlerine girmeye devam ederken kendisini müttefik olarak tanımlayan ABD de hain teröristlere İŞİD ile mücadele bahanesiyle yardımlarını sürdürüyor.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine operasyon için hazırlık içinde olduğu bu dönemde ABD yine PKK'ya yardım taşımaya başladı.

80 tırlık yardım Suriye'de

Her fırsatta teröristlere tıbbi malzemeden silaha, askeri araçtan mühimmata hemen her kalemde destek veren ABD, bu kez de tırlarla Suriye'ye yardım akıttı.

ABD'ye ait 80 tırdan oluşan silah, mühimmat, araç ve lojistik malzeme yüklü yeni bir konvoy, terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Suriye’nin kuzeydoğusuna giriş yaptı.

ABD'den PKK'ya 80 tırlık yeni yardım VİDEO