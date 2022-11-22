Amerika Türkiye'nin harekatını meşru görüyor

ABD, Türkiye'nin güney sınırında terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var" dedi.

Türkiye'ye yönelik Suriye ve Irak'ın kuzeyinden gelen PKK saldırılarının ardından TSK harekete geçti ve Pençe Kılıç ile terör inleri vuruldu..

Hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kara harekatı mesajı geldi.

Harekatta 184 terörist öldürülürken, 89 hedef ise imha edildi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada harekatla birlikte ortak hedeflere zarar verildiği açıklanmıştı.

Ancak Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamaya göre, ABD Türkiye'nin harekatını meşru gördüğünü belirtti.

"Türkiye'nin kendini savunma hakkı var"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." ifadesini kullandı.

"SDG ile ortaklı yapıyoruz ve DEAŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz"

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG" adını verdikleri YPG/PKK'nın "DEAŞ ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin DEAŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DEAŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.