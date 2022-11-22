Petrol
89.65
2.52%
Euro
19.1222
0.25%
Dolar
18.6143
-0.03%
Altın
1.042
0.13%
Borsa
4781
4.60%
Bitcoin
308.159
0.51%
BTXN Coin
6.04
-0.82%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C
    Amerika Türkiye'nin harekatını meşru görüyor

    Amerika Türkiye'nin harekatını meşru görüyor

    ABD, Türkiye'nin güney sınırında terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirterek Pençe Kılıç Harekatı ile ilgili "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 19:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'ye yönelik Suriye ve Irak'ın kuzeyinden gelen PKK saldırılarının ardından TSK harekete geçti ve Pençe Kılıç ile terör inleri vuruldu..

    Hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kara harekatı mesajı geldi.

    Harekatta 184 terörist öldürülürken, 89 hedef ise imha edildi.

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada harekatla birlikte ortak hedeflere zarar verildiği açıklanmıştı.

    Ancak Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamaya göre, ABD Türkiye'nin harekatını meşru gördüğünü belirtti.

    "Türkiye'nin kendini savunma hakkı var"

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

    Türkiye'nin Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." ifadesini kullandı.

    "SDG ile ortaklı yapıyoruz ve DEAŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz"

    Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG" adını verdikleri YPG/PKK'nın "DEAŞ ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin DEAŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DEAŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

    Amerika Türkiye nin harekatını meşru görüyor #1


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Katar, 2022 Dünya Kupası için gelenlere İslam’ı tanıtıyor
    Dünyadan futbol

    Katar, 2022 Dünya Kupası için gelenlere İslam’ı tanıtıyor

    Türkiye'de terörle mücadele
    Gündem

    Türkiye'de terörle mücadele

    Görüş Bildir