ABD’li medya kuruluşu Foreign Policy: Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor 14 Mayıs seçimleri öncesi ABD merkezli medya kuruluşu Foreign Policy, dikkat çeken bir analiz yayınladı. Türkiye’nin dış politikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 8 başlı koalisyonun mercek altına alındığı analizde “Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor” ifadeleri kullanıldı.

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2002'den bu yana çıktığı her seçimde aldığı oylarla rakiplerini sürklase eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs için de emin adımlarla yoluna devam ediyor.

6'lı olarak yola çıkan, sonrasında da 8 başlı koalisyona dönen Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise şimdiden destekçilerinin gözünden düşmüş gözüküyor.

ABD medyasının analizi

Bunu dile getiren Kılıçdaroğlu'nun yakın temasta bulunduğu ABD medyası...

ABD merkezli medya kuruluşu Foreign Policy, 14 Mayıs seçimleri için dikkat çeken bir analiz yayınlandı.

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Foreign Policy, bu kez şaşırttı.

“Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor”

Türkiye’nin dış politikası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 8 başlı koalisyonunun mercek altına alındığı analizde “Erdoğan'ın kaybedeceğine inanmak zor görünüyor” ifadeleri kullanıldı.

Kılıçdaroğlu’nun kazanması halinde NATO için Türkiye'nin daha uyumlu bir ülke olacağının öne sürüldüğü analizde yine de “Kılıçdaroğlu ve ortaklarının neye inandıklarını, nasıl yöneteceklerini söylemek zor” denildi.

'İdeolojik olarak birbirinden farklı bir koalisyon'

Analizde, Kılıçdaroğlu'nun liderliğini yaptığı Millet İttifakı'nın Erdoğan'a karşı nefretle birleşen ancak ideolojik olarak birbirinden farklı bir koalisyon olduğu vurgulandı.

Bazı parti üyelerinin CHP'nin iç işleyişini demokrasiden yoksun olarak nitelediğinin dile getirildiği analizde, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın rakipleri arasında en zayıfı olmasına rağmen ittifaka adaylığını dayatma biçiminin bu konuda şüpheleri çektiği belirtildi.

ABD medyası ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aynı fikirde olmayacağını ifade etti.

ABD'ye 'sinsi' ziyaretler

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun son 10 yılda iki kez ABD'yi ziyaret ettiği hatırlatılan analizde, bu gezinin gizlenmeye çalışıldığı ve rakiplerinin hafife alındığı vurgulandı.

Bu ziyaretlerin 'sinsi' olarak nitelendirildiği analizde, bu durumun ikili ilişkiler için pek de iyi olmadığı ifade edildi.

CHP'nin umut vadettiği yazılmıştı

Foreign Policy'de daha önce yayınlanan bir makalede, Erdoğan Türkiye'sinin Batı'nın çıkarlarına ters olduğu ana muhalefet partisi CHP'nin ise umut vadettiği ifade edilmişti.

Millet İttifakı’nın doğası gereği 'hantal' , ilgi çeken tek yönünün de güçlendirilmiş parlamenter sistem iddiası olduğu belirtilen analizde “Bu sistemin de 'ne yazık ki' gerçeklikten ve garip bir şekilde politikadan yoksun olduğu görünüyor.” denildi.