ABD'nin başkenti Washington'da Nevruz etkinliği düzenlendi Washington'da Türkiye ve Orta Asya Türk devletlerinin büyükelçileri ile Amerikalı yetkililerin katılımıyla Nevruz Bayramı kutlandı.

ABD'nin başkenti Washington'da, baharın müjdeleyicisi olarak kabul edilen Nevruz programı düzenlendi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başlayan Nevruz programı; Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen etkinlikte Türkmenistan Büyükelçisi Meret Orazov, tüm büyükelçiler adına yaptığı konuşmada "21 Mart'ta gece ile gündüzün eşitlendiği ve aydınlığın karanlığa galip gelmeye başladığı" gün olan Nevruz'un "yeniden doğuşun ve umudun sembolü" olduğunu söyledi.

"Ortaklarımızın antik Nevruz Bayramı'nı kutluyorum"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da videolu mesajla Nevruz Bayramı'nı kutlarken, salonda hazır bulunan ABD Savunma Bakan Yardımcısı Rebecca Zimmerman, "Savunma Bakanı Lloyd Austin adına Orta Asyalı, Azerbaycanlı ve Türk ortaklarımızın antik Nevruz Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

"Bölgesel ortaklarımızın toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz"

Nevruz'un dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kutlanan tarihin en eski bayramlarından biri olduğunu vurgulayan Zimmerman, "Yaklaşık 30 yıl önce ABD, Orta Asya devletlerinin bağımsızlığını memnuniyetle karşılayan ilk ülkeler arasındaydı ve bölgesel ortaklarımızın güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Nevruz kutlamasında "Ulu Turan" adlı Kazak müzik grubu da küçük bir konser verdi.

Türk devletlerine ait eserler sahnelendi

Geleneksel Türk çalgıları kullanan grup, diğer Türk devletlerine ait müzik eserlerini de kendilerine has üslupla yorumladı.

Türk devletlerine ait tanıtım masalarında kültürel zenginlikler ve Türk mutfağının ürünleri tanıtılırken, Orta Asya'ya özgü geleneksel halk oyunları da sergilendi.