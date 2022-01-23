ABD'nin Kiev Büyükelçiliği: Askeri yardımın ilk sevkiyatı Ukrayna'ya teslim edildi

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, yeni ABD askeri yardımının ilk sevkiyatının Ukrayna'ya ulaştığını söyledi.

ABD'nin Ukrayna Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yeni ABD askeri yardımının ilk partisinin Ukrayna'ya ulaştığı belirtildi.

90.7 TON ÖLÜMCÜL SİLAH

Açıklamada, “Başkan Biden'in kısa süre önce Ukrayna'ya gönderilmesine karar verdiği yardımın ilk sevkiyatı, gece saatlerindeUkrayna'ya ulaştı. Sevkiyat, içinde Ukrayna cephe hattının savunucuları için gönderilen mühimmat da dahil olmak üzere yaklaşık 90.7 ton ölümcül silahtan oluşuyor” denildi.

MOSKOVA BATI'YI, UKRAYNAYA YARDIM KONUSUNDA UYARDI

Geçen salı günü ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Washington’un Ukrayna'ya askeri yardım göndermeye devam etmeyi planladığını ve önümüzdeki haftalarda yeni sevkiyatların yapılmasının beklendiğini belirtmişti.

Moskova defalarca, Batı’nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının Donbass bölgesindeki sorunun çözümüne yardımcı olmayacağı, aksine Kiev'i provokasyonlara teşvik edebileceğini dile getirmiş, Washington'a Kiev'e silah tedarik etmeyi bırakması çağrısı yapmıştı.











