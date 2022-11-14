ABD’nin Suriye’de açtığı akademiden çıkan teröristlerden sivillere bombalı saldırı

Taksim’deki saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belli olurken, kadın teröristin ABD’nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi eğitmek için kurduğu akademiden çıkıyor.

İstanbul Taksim’de meydana gelen patlama, dünyada yankı uyandırırken; yakalanan kadın teröristin emri Afrin’den aldığı ortaya çıktı.

Bu da akıllara terör örgütü YPG'ye desteğini esirgemeyen Amerika’yı getirdi.

Barış Pınarı Harekatı sırasında Türkiye'den büyük bir darbe yiyen terör örgütü YPG, ölen kişilerin yerini doldurmak için ABD'den yardım alıyor.

ABD’de Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'yi eğitmek için tüm imkanlarını seferber ediyor.

“Kadın erkek fark etmez bize savaşçı lazım”

Terörist sevici ABD’nin “kadın erkek fark etmez bize savaşçı lazım” diyerek sadece kadınlardan oluşan askeri akademisinden çıkanlar da eylemlerde boy gösteriyor.

Dünkü saldırıyı gerçekleştiren teröristin bu akademiden çıktığı belirtiliyor.

“Aslan aslandır ha dişi ha erkek”

Bu arada ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutlamıştı.

Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, "Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın.” ifadelerini kullanmıştı.

ABD YPG'li kadın teröristleri eğitmek için askeri akademi açtı VİDEO

Aynı akademiden yetişti

PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından ABD'nin açtığı akademiden özel istihbarat elemanı olarak yetişen Suriyeli kadın terörist Ahlam Albashir de, Afrin-İdlib üzerinden Türkiye'ye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını itiraf etti.