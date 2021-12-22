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- Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti
Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti
Bakanı Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirerek yeni yönetime başarı diledi.
- DHA
- 22.12.2021 - 12:55
Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü ziyaret etti.
Bakan Gül'e kabulde, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Hukuk İşleri Genel Müdür Yardımcısı Emre Yurtalan, Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Özar eşlik etti.
YENİ YÖNETİME BAŞARI DİLEDİ
Bakan Gül, Türkiye Barolar Birliği'nin yeni yönetimine başarılar diledi.
Görüşmede, Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında atılan adımlar ile savunma hakkını güçlendiren düzenlemelerin önemi vurgulandı. Ayrıca, avukatlık mesleğiyle ilgili güncel sorunlar ele alındı.