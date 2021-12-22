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Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti

Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Erinç Sağkan'ı kabul etti

Bakanı Abdulhamit Gül, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyet ile bir görüşme gerçekleştirerek yeni yönetime başarı diledi.