Abdulkadir Uraloğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'na Osmangazi Köprüsü yanıtı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, katıldığı TV programında Osmangazi Köprü'sü hakkında rakamlar vererek eleştiride bulunmuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu da buna karşın bir açıklama yaparak, rakamların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Osmangazi Köprüsü ile ilgili bir televizyon kanalının canlı yayınında dile getirdiği rakamların doğru olmadığını belirten yazılı bir açıklama yaptı.

Abdulkadir Uraloğlu, Kılıçdaroğlu'nun, bakanlığının sorumluluğunda olan Osmangazi Köprüsü'ne ilişkin mesnetsiz açıklamalarda bulunduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, açıklamasının gerekçesini şöyle ifade etti.

Türkiye Yüzyılı'na yakışan birbirinden görkemli ulaşım projelerini sürekli çirkin siyaset anlayışına meze yapmaya çalışan yaklaşımları ve yalan siyasetindeki bu ısrarı üzerine, bize de kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapma gereği doğmuştur.

"Yatırımlarımız hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülüyor"

Uraloğlu, yatırımlarım ve projelerin hedef vi vizyonları doğrultusunda gerçekleştiğini belirterek açıklamasını şöyle sürdürdü:

Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında pay sahibi olan projelerimizi ve Türkiye'nin daha da büyümesi için hayata geçirdiğimiz bütün yatırımlarımızı, 2023 hedeflerimiz ve 2053 vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştirdiğimizi aziz milletimizin bilmesini istiyoruz.

"Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega projeyle ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak kendisi gibi nice torun sahibi dedelerin, evlat sahibi ana babaların kavuşmasına vesile olan Osmangazi Köprüsü benzeri daha nice mega proje ve hizmetle ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz.

"Dile getirilen rakamlar doğru değil"

Uraloğlu, ana muhalefet liderinin dile getirdiği rakamların doğru olmadığını bildirerek, şunları kaydetti: