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    Abdullah Çalışkan'dan Binali Yıldırım'a ziyaret

    TDPV Başkanı Abdullah Çalışkan, Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Binali Yıldırım'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
    • Haber Merkezi
    • 05.12.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 17:53
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    Abdullah Çalışkan'dan Binali Yıldırım'a ziyaret

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan programı kapsamında Karabağ’da bulunan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ı ve AK Parti Milletvekili Şamil Ayrım'ı taşıyan araç, Zengilan Havalimanı yolunda kaza yapmıştı.

    Kazanın ardından bir gece Bakü'de hastanede müşahede altına alınan Yıldırım, daha sonra İstanbul'a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavisine devam etmişti.

    Yıldırım, saçlı derideki doku kaybı dolayısıyla başarılı bir doku nakli ameliyatı olmuştu.

    Binali Yıldırım'a geçmiş olsun ziyareti

    Tedavisinin ardından evinde dinlenen Binali Yıldırım'a, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

    Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşan Çalışkan, "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı ve aynı zamanda Vakfımızın da Onursal Başkanı değerli büyüğüm Sayın Binali YILDIRIM’ı ziyaret ederek kendisine geçmiş olsun dilediklerimi ilettim. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum." dedi.

    Abdullah Çalışkan dan Binali Yıldırım a ziyaret #1


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