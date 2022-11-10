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- Abdullah Gül'den 10 Kasım paylaşımı
Abdullah Gül'den 10 Kasım paylaşımı
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ü andı. Gül’ün, paylaşımını yoruma kapatması ise dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 10.11.2022 - 14:28
- Güncelleme : 10.11.2022 - 14:41
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde tüm yurtta anılıyor.
Devlet erkanı Ata'sına saygı için Anıtkabir'e giderken vatandaşlar da saat 09.05'te saygı duruşunda bulunmayı ihmal etmedi.
Atatürk'ü rahmetle andı
Siyasilerden 10 Kasım'la ilgili peş peşe mesajlar gelirken içlerinde bir isim dikkat çekti.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımını yoruma kapattı
Gül yaptığı paylaşımda, "Vefatının 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Paylaşımını yoruma kapatılması ise dikkatlerden kaçmadı.