Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon açan Abdullah Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'e Twitter üzerinden teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, geçtiğimiz gün koronavirüse yakalandı.

Çok sayıda siyasiden geçmiş olsun mesajı ve telefonu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Abdullah Gül ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon açan Abdullah Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanlığı'nın Resmi Twitter hesabından yapılan açılamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede; 11’inci Cumhurbaşkanı Gül, Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti." ifadeleri kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI'NDAN TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanlığı'nın tweet'ini alıntılayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abdullah Gül'e geçmiş olsun dilekleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Gül’e, şahsım ve eşim için ifade ettikleri nazik geçmiş olsun temennileri için çok teşekkür ediyorum." sözleri yer aldı.