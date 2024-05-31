Abdullah Güler: Saldırganlaşan köpeklerle ilgili önlem alınacak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, başıboş sokak köpekleriyle ilgili gündemde dolaşan bazı iddialara ilişkin açıklama yaptı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin kronik sorunu haline gelen başıboş sokak köpekleri için AK Parti harekete geçti.

Başıboş sokak köpekleri için kanun teklifi hazırlayan AK Parti, dünyadaki birçok örnekleri de inceledi.

Teklifin sonuna gelinirken, başıboş sokak köpeklerinin hepsinin uyutulmasına ilişkin gündeme gelen iddialara AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler yanıt verdi.

Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Yanlış ve gerçeğe aykırı bilgiler var"

Değerli arkadaşlar; Hayvan Koruma Kanunu, bu kanunla ilgili maddelere baktığımızda 2004 yılında çıkarılmış daha sonra meclisimizde de 2021 yılında farklı uygulamalar hayata geçmiştir. Size burada çok önemli görevler düşüyor. Çok farklı bilgiler var. Açıkçası yanlış, gerçeğe aykırı bilgiler var. Bütün sokak hayvanları toplanacak ve öldürülecek gibi kavramlar var.

" Çeteleşen ve saldırganlaşanlarla ilgili önlem alınacak"