Kendisini belediye başkanı olarak tanıtıp Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs yakalandı. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi gördüğü hastaneden sağlığına kavuşarak taburcu olmuştu.

KORONAYA YARDIM BAHANESİYLE DOLANDIRILMIŞTI

Tedavi sürecinin ardından bir televizyon programına katılan Albayrak, kendisini İstanbul'da bir belediyenin başkanı olarak tanıtan kişilerce koronavirüse karşı yardım kampanyası bahanesiyle dolandırıldığını açıklamıştı.

Olayın ardından Abdurrahim Albayrak avukatı Kemal Aytaç aracılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sunmuştu.

Albayrak'ın avukatı, müvekkilinin kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtan şüpheli A. B. tarafından arandığı ve şüphelinin koronavirüs salgını nedeniyle yardım toplandığını belirterek katkıda bulunmasını istemesi üzerine Albayrak'ın asistanı tarafından gerekli görüşmelerin yapıldığını söylemişti.

Bunun üzerine harekete geçen Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipleri, yapılan çalışmalarla şüpheli şahısın parayı Gebze'den çektiğini tespit etti.

Abdurrahim Albayrak'ı dolandıran şahıs yakalandı- İZLE

ŞAHIS KOCAELİ'DE YAKALANDI

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler parayı çeken Abdulvahap B. (36) ile telefon görüşmesini yaptığı belirlenen Fatih Y. (39)'yi Kocaeli'de kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden Abdulvahap B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Fatih Y.'ye ev hapsi verildi.