Acıbadem Sağlık Grubu'na haciz şoku Acıbadem Sağlık Grubu, kira borcunu ödeyemeyince icralık olup, İstanbul İcra Dairesi tarafından hesapları bloke edildi.

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Türkiye sağlık sektöründe dünya markası olurken yurt içindeki özel sağlık sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Acıbadem Sağlık Grubu icralık oldu

Türkiye'nin en büyük özel hastane zincirlerinden biri olan Acıbadem Sağlık Grubu Türkiye'nin hemen her şehrinde hastanesi bulunuyor.

Bu büyük grubun icralık olduğu ortaya çıktı.

4 milyon 241 bin lira kira borcu

Acıbadem Hastaneleri kirasını ödeyemedi.

İcralık olan şirketin hesapları bloke edildi.

Belen İnşaat'a olan borcunu ödemeyen Acıbadem'e, İstanbul İcra Dairesi'nden şok bir karar çıktı.

Hesapları bloke edildi

Alacak, faiz ve işlem masrafları ile birlikte 4 milyon 241 bin lira borcu bulunan şirketin hesaplarının bloke edilmesine karar verildi.

Söz konusu karar bankaya hesapların bloke edilmesi için tebligat yazısı ile bildirildi.