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    Açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor

    Açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor

    Aşılamayla birlikte vakaların düşüş yapması beklenen mart ayında, açık alanlarda maske zorunluluğunun kaldırılması planlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 09:54
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 10:22
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    Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken, birçok ülke maske zorunluluğuna yönelik yeni kararlar alıyor…

    Dünya ülkelerininin büyük bölümü, salgın tedbirlerini gevşetmeye başladı.

    Türkiye'de ise salgının başından itibaren maske zorunluluğu devam ediyor.

    Önümüzdeki süreçte Türkiye’de de vakalardaki düşüşe bağlı olarak aşamalı olarak normalleşme adımlarının atılması bekleniyor.

    MASKE KARARI

    Uzun dönemdir hayatın bir parçası haline gelen maskenin de başta sokak ve caddelerde olmak üzere kaldırılması artık gündemde.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde, maskelerin ne zaman çıkacağı konusunun da dahil olduğu bundan sonraki süreçte yapılacaklara ilişkin yarın açıklama yapacağını belirtmişti.

    MART AYINA MASKESİZ GİRME PLANI

    Bakanlık, her şartta maske kullanımını tavsiye ederken vakaların düşüşe geçmesinin beklendiği mart aynda maske zorunluluğunu açık alanlarda kaldırmayı planlıyor.

    KAPALI ALANLARDA DEVAM EDECEK

    Bunun dışında toplu taşıma araçları, uçak, tren, otobüs ile AVM’ler, tiyatro, sinema gibi kapalı mekanlarda maske zorunluluğu devam edecek.

    Açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor #1

    Açık alanda maske zorunluluğu kalkıyor #2


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