- Haberler
- Gündem Haberleri
- AÇIKLANDI! 2023 memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte En düşük memur ve emekli maaşı!
AÇIKLANDI! 2023 memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte En düşük memur ve emekli maaşı!
- 04.01.2023 - 09:02
Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur vatandaşlar, maaş zam oranlarını sorgulamaya başladı.
TÜİK tarafından, Aralık 2022’de yıllık bazda enflasyon oranı %64 olarak açıklandı. Bununla birlikte emekli ve memur maaşlarının zam oranları da belli oldu.
Memur ve memur emeklilerin maaş zam oranı yüzde 16,48 olurken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranı yüzde 15,4 olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zam miktarının yüzde 25’e tamamlandığını duyurdu.
Memur ve emekli maaşlarının zam oranlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, en düşük memur ve maaş ücretlerini araştırmaya başladı.
En düşük memur maaşı
En düşük memur maaşı aile ödeneği dahil 9.105 liradan 11.381 liraya çıkacak. En düşük öğretmen maaşı 12 bin 559, polis maaşı 16 bin 415 TL’ye yükselecek.
En düşük emekli memur maaşı
En düşük emekli memur maaşı ise öncesinde 6 bin 78 TL iken ocak ayı zammı ile birlikte 7 bin 597 TL oldu.
En düşük emekli maaşı
- SSK 2000 sonrası emekliler için şu anki maaş 3 bin 500 TL ilken zamlı maaş 4 bin 375 TL oldu.
- SSK 2000 öncesi emekliler için şu anki maaş 4 bin 867 TL iken zamlı maaş 6 bin 83 TL oldu.
- Bağ-Kur tarım emeklileri için şu anki maaş 3 bin 500 TL iken 4 bin 375 TL oldu.
- Bağ-Kur esnaf emeklileri için şu anki maaş 4 bin 196 TL iken 5 bin 245 TL oldu.