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AÇIKLANDI! 2023 memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte En düşük memur ve emekli maaşı!

AÇIKLANDI! 2023 memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte En düşük memur ve emekli maaşı!

Emekli ve memur maaşlarının zam oranının açıklanmasıyla en düşük maaş ücretleri de belli oldu. Peki 2023 memur ve emekli maaşı ne kadar? İşte en düşük memur ve emekli maaşı...