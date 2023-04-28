Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Bu terör örgütleri sizi niye destekliyor? Muhalefetin terör örgütleriyle arasına mesafe koymamasını eleştiren Bakan Bekir Bozdağ, "Türkiye’nin geleceğini terör örgütleri tayin edemez, bu terör örgütleri sizi niye destekliyor?" dedi.

AA

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince hizmete sunulan trambüslerin sefere başlatılması töreninde konuştu.

Trambüslerin bir yıl süresince ücretsiz olacağını ifade eden Bozdağ, yeni araçların ulaşımda kolaylık sağlayacağını belirtti.

"İşimiz hizmet, gücümüz millet" anlayışıyla Türkiye'nin dört bir yanını şantiyeye çevirdiklerini aktaran Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eserlerle, projelerle Türkiye'ye hizmet eden bir lider olduğunu söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanını köprülerle otobanlarla donattıklarını kaydeden Bozdağ, ulaşım alanında yapılanları anlattı. Bekir Bozdağ, "Fatih Sultan Mehmet Han karadan gemileri denize indirirken, onun torunu Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi, denizin dibinde, karanın altında hem tren hem yol geçiren lider oldu. Hizmet budur." dedi.

Hava ulaşımında da tarihi adımlar attıklarının altını çizen Bozdağ, hava yolunu halkın yoluna dönüştürdüklerini belirtti.

"Doğru adımlarla 'durmak yok yola devam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın durdurulmak istendiğini vurgulayan Bozdağ şu ifadeleri kullandı:

Hava yolunda, enerjide, tarımda merkez oluyor. Silah üretiminde dünya pazarına adımını attı, pazara hakim olmaya başlıyor. 'Aman bu adamı durdurmak lazım. Tayyip Bey durmazsa bizim pazar paylarımız düşecek, Türkiye daha güçlenecek, daha büyük merkez haline gelecek.' Doğru adımlarla 'durmak yok yola devam' diyoruz.

Deniz ulaşımında da yapılanları anlatan Bozdağ, Mavi Vatan'da petrol ve doğal gaz arayan bir Türkiye'ye gelindiğini söyledi.

"Denizlerin altında ve içinde olan zenginlikleri bulmak ana gayelerimizden biridir"

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

Başkaları ne derse desin, 'Bu Mavi Vatan bizim ana vatanımızın parçasıdır' diyor orada da arayışımızı sürdürüyoruz. Eğer aramasaydık bugün Ereğli'deki doğal gazı bulamazdık. Biz, bu adımları atarken bugün konuşanlar 'İsraf ediyorlar, falana filana para kazandırıyorlar' diye eleştiriyorlar. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Beyefendinin, Cumhurbaşkanımızın bu işlerde çok emekleri var. Allah ikisinden de razı olsun. Neler yaptılar, ne iftiralar attılar. Şimdi doğal gaz evlerde mi? Evlerde. Yerin altında ve üstünde, denizlerin altında ve içinde olan zenginlikleri bulmak, bu milletin emrine sunmak bizim ana gayelerimizden biridir.

Türkiye'nin yürüyüşünü durdurmak isteyenlere izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Bozdağ, bugünlere siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven ortamıyla gelindiğini aktardı.

"Şimdiden memleketi nasıl paylaşacaklarını konuşuyorlar, değerlendiriyorlar"

Millet İttifakı'nı eleştiren Bozdağ, şöyle konuştu:

Şimdi bakın ne diyorlar? Biz efendim bir tane cumhurbaşkanı adayımız var ama yanında da kaç tane, 6 tane cumhurbaşkanı yardımcısı adayları var. Yani siz 7 kişiyle, 8 kişiyle bir bakkalı yönetebilir misiniz? Bir marketi yönetebilir misiniz? Şimdi bunlar kalkmışlar, genel başkanlar, 'Biz güçlü adamlarız' diyorlar ama belli ki güçleri yetmiyor, iki tane de belediye başkanıyla takviye yapıyorlar. Takviye ile stepne ile bu ülke yol alır mı? Almaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'ye vadettikleri şey çok net söylüyorum; kriz, kaos, kavga, zayıf iktidar, istikrarsızlık ve yönetilemez bir Türkiye'dir. Allah bunlara fırsat vermesin, aziz milletimiz bunlara fırsat vermesin. Daha şimdiden memleketi nasıl paylaşacaklarını konuşuyorlar, değerlendiriyorlar. Allah'ın izniyle bu milletin basireti bütün bunların hepsini yok etmeye fazlasıyla yeter.

"Hangi taahhütleri verdiniz? Çıkın açıklayın"

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını hatırlatan Bozdağ, şunları söyledi:

Bugün biraz önce haberlere de yansıdı, orada da görüyoruz ki bir açıklama yaptılar, Emek ve Özgürlük İttifakı, ne dedi? 'Biz, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararımızı açıklıyoruz.' dediler. Arkasından da 'Herkesi Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet ediyoruz' diye çağrıda bulundular. Önce aday çıkarmadılar. Şimdi de kararlarını açıkladılar. İYİ Partiye de diğerlerine de soruyorum, 'Terörün gölgesi olan yerde biz olmayız' diyordunuz. Gelecek Partisi, CHP hepsi, 'Teröre lanet olsun' diyorlar. Soruyorum, Kandil'in eli kanlı teröristleri Kılıçdaroğlu'nu destekleme ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan indirme açıklaması yaptı. FETÖ terör örgütü, aynı açıklamaları yapıyor. Diğer terör örgütlerinin tamamı da aynı açıklamaları yapıyor.



Biden, zaten başkan olmadan önce benzer açıklama yapmıştı. Şimdi AB'nin bazı ülkeleri de bu konuda açıklamalar yapıyor. Hatta bazı basın yayın organları, eli kalem tutan, ağzı laf yapan muhalefet edecek için ilan verdiler, eleman aldılar. Şimdi de HDP, Yeşil Sol Parti ve diğer Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinde olan herkes diyor ki 'Biz Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.' O zaman sormak bizim hakkımız değil mi? Bu terör örgütleri sizi niye destekliyor? Bu terör örgütlerine destek verenler sizi niye destekliyor? Türkiye'nin zayıflamasını isteyen, zayıf ve güçsüz Türkiye isteyen yabancı ülkeler sizi niye destekliyor? Onlarla ne konuştunuz? Onlara bir söz verdiyseniz, hangi sözleri verdiniz? Taahhütleriniz varsa, hangi taahhütleri verdiniz? Çıkın açıklayın.

"Türkiye'nin istikametini çizmek Şanlıurfalıların elindedir"

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

Bu kadar destek açıklamalarının arkasında, altında, üstünde, yanında bir şey yok mu? Var. Öyleyse alemi kör, herkesi sersem sanmaktan vazgeçin. Bir yandan 'Terörün gölgesi olursa biz oradan kalkarız' diyor, öbür yandan gölge mölge değil terör hakim oluyor daha 'Bizi bunlarla bizi kimse yan yana koyamaz.' Nasıl olacak? Elleri ellerine değmemiş, biz değdi diyor muyuz? 'Sizi destekliyorlar' diyoruz, 'size oy vermeye çağırıyorlar' diyoruz. Bunun altındaki hesabı, niyeti görmek buna göre Türkiye'nin istikametini çizmek Şanlıurfalıların elindedir. Türkiye'nin geleceğini terör örgütleri tayin edemez. Türkiye'nin geleceğini ABD, AB ve başka bazı uluslararası örgütler, karanlık çevreler değil Şanlıurfalıların helal ve temiz oyları belirleyecektir.

Bozdağ, 15 seçimdir "büyük yürüyüşü" durduramayanların 16'ncı seçimde de bunu durduramayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Seçiminin ilk turda biteceğini ve Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceğini belirten Bakan Bozdağ, TBMM'de de Cumhur İttifakı'nın çoğunlukta olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını iletti

Bozdağ, Ticaret Borsası'ndaki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüştüğünü bildirerek, Erdoğan'ın Şanlıurfalılara selam gönderdiğini söyledi.

Törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının idari hizmet binasının açılışını yapan Bozdağ, sefere başlatılan trambüsü sürdü.