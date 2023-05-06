Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kan davalı' iki aileyi barıştırdı Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da 'kan davalı' iki aileyi bir araya getirerek, barıştırdı. Aileler barışa sadık kalacaklarına dair söz verdi.

DHA Seçimlerde son düzlüğe girilmişken bakanlar aday oldukları seçim bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu ismlerden birisi de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ. Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama birliğinde bekçi olarak çalışan H.D., 9 yıl önce uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki aile arasında husumet başladı Yaşanan olay sonrası Alkan ve Demir aileleri arasında husumet başladı. Bakan Bozdağ, iki aile arasında başlayan 'kan davası'nın son bulması için devreye girdi. Bozdağ, Alkan ve Demir ailelerini bir araya getirdi. Aileleri barıştırdı Bakan Bozdağ'ın yanında yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna söz veren aileler tokalaştı.