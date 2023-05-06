Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kan davalı' iki aileyi barıştırdı
DHA

Seçimlerde son düzlüğe girilmişken bakanlar aday oldukları bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu ismlerden birisi de Bekir Bozdağ.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde sulama birliğinde bekçi olarak çalışan H.D., 9 yıl önce uğradığı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İki aile arasında husumet başladı

Yaşanan olay sonrası Alkan ve Demir aileleri arasında husumet başladı.

Bakan Bozdağ, iki aile arasında başlayan 'kan davası'nın son bulması için devreye girdi.

Bozdağ, Alkan ve Demir ailelerini bir araya getirdi.

Aileleri barıştırdı

Bakan Bozdağ'ın yanında yapılan barışa sadık kalacaklarına ve kan davasının son bulduğuna söz veren aileler tokalaştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kan davalı' iki aileyi barıştırdı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 'kan davalı' iki aileyi barıştırdı