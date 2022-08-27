Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan Gülşen açıklaması

Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili eleştirilere tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yargı kararını eleştirirken imam hatiplilere sarf edilen sözlere neden bir şey demiyorsunuz.” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan şarkıcı Gülşen'le ilgili açıklama yaptı.

Yozgat’ta toplu açılış töreninde konuşan Bozdağ, "Milyonlarca vatandaşımıza karşı çok büyük bir saygısızlığı içerir bu cümle" dedi.

“Tutuklamayı eleştiriyorsunuz, eleştirin”

Bozdağ şunları söyledi:

“Türkiye'de şu anda 1,3 milyon civarında imam hatipte okuyan öğrencimiz var. Bakın ana muhalefet partisinin genel başkanı, altılı masanın etrafında toplananlardan bu sözler karşısında doğru dürüst tek bir cümle duydunuz mu? Yargı kararını eleştirirken imam hatiplilere sarf edilen sözlere neden bir şey demiyorsunuz? Tutuklamayı eleştiriyorsunuz, eleştirin o hakim kararıdır eleştirilebilir. Eleştirirken deyin ki, bunun yaptığı da yenilir yutulur bir şey değildir.”

Kılıçdaroğlu’na tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Bozdağ, CHP liderinin hakimleri tehdit eden bir dil kullandığını söyledi.

Bozdağ, “Kılıçdaroğlu, hakimleri tehdit eden ve serbest bırakın diyen üstten buyurmacı tavır ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun helalleşmeden anladığı şey samimi değil, seçime dönük stratejik bir projedir. Niye çıkıp bu söylenen lafları kabul etmeyiz açıklaması var mı, yok.” dedi.

Gülşen’in başını yakan cümleler

Gülşen, 30 Nisan 2022'de verdiği bir konser sırasında, “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

3 gün önce ortaya çıkan görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

Şarkıcı, 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınarak İstanbul Adalet Sarayı'na götürülmüştü.

Tutuklandı

Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı tarafından ifadesi alınan Gülşen, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilmişti.

Gülşen için İstanbul 2. Sulh Hakimliği'nce tutuklama kararı çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı, tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülmüştü.