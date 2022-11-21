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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

    Gaziantep’teki hain saldırıya yönelik bir açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Terör örgütü bedelini en ağır şekilde ödeyecektir. Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir” dedi.
    • 21.11.2022 - 14:19
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:22
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan terör saldırısına ilişkin açıklama

    Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerce havanlı ve roketli saldırı düzenlendi.

    Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

    1 öğretmen şehit oldu

    Birçok ev, iş yeri ve aracın hasar gördüğü saldırıda, Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu da roketlerin hedefi oldu.

    1 öğretmenin şehit olduğu saldırının ardından ilçede, eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

    Terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan da bir açıklama geldi.

    AA'nın haberine göre Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    “Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir”

    “Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi bir kez daha lanetliyorum.

    Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir.”

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dan terör saldırısına ilişkin açıklama #1

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dan terör saldırısına ilişkin açıklama #2

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ dan terör saldırısına ilişkin açıklama #3


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