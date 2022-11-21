- Haberler
- Gündem Haberleri
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan terör saldırısına ilişkin açıklama
- 21.11.2022 - 14:19
- Güncelleme : 21.11.2022 - 14:22
Gaziantep’in Karkamış ilçesine, Suriye’nin Ayn el-Arab bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerce havanlı ve roketli saldırı düzenlendi.
Hain saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
1 öğretmen şehit oldu
Birçok ev, iş yeri ve aracın hasar gördüğü saldırıda, Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu da roketlerin hedefi oldu.
1 öğretmenin şehit olduğu saldırının ardından ilçede, eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan da bir açıklama geldi.
AA'nın haberine göre Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir”
“Gaziantep Karkamış ilçesine bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan-roket saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Terör örgütü PKK/PYD/YPG'yi bir kez daha lanetliyorum.
Sivilleri hedef alan hain saldırının bedelini bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG en ağır şekilde ödeyecektir. Terörle mücadeleyi Türkiye, etkin, kararlı ve aralıksız sürdürecektir. Eninde sonunda terörün kökü kazınacaktır. Kimse Türkiye'yi ve Türkiye'nin gücünü test etmemelidir.”