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    Adalet Bakanı Bozdağ: Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacak

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamanın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2022 - 07:25
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    Adalet Bakanı Bozdağ: Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacak

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,şu ifadelere yer verdi:

    "Devletimiz, tüm imkanlarını seferber etti"

    “Amasra’da maden ocağındaki patlama sebebiyle yaralanan ve madende mahsur kalan işçilerimize ve ailelerine büyük geçmiş olsun. Yaralı işçilerimize acil şifalar diliyorum. Madende mahsur kalan işçilerimize ulaşmak, onları sağ ve salimen kurtarmak için çalışmalar devam etmektedir. Devletimiz, tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir.

    "Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacak"

    Madende mahsur kalan işçilerimizin sağ ve salimen kurtarılması hepimizin en büyük dileğidir. Patlamayla ilgili Amasra Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlatmıştır. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulacaktır. Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralılara acil şifalar diliyorum”


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