Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Sonuç sorgulama ekranı!

Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? Sonuç sorgulama ekranı!

2022 Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı. Binlerce aday, sınav sonuçlarını sorgulamak için araştırma yapıyor. İşte ÖSYM arabuluculuk sınav sonuç sorgulama ekranı...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı, 4 Aralık tarihinde 15 ilde, toplam 46 bin 320 adayın katılımıyla gerçekleşmişti.

Hukuk Fakültesi mezunu ve en az 5 yıllık deneyime sahip olan adaylar arasında ise sınavda en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılıyor.

Binlerce hukukçunun ter döktüğü sınav sonuçları açıklandı. Sonuç sorgulama sayfası ise ÖSYM tarafından erişime açıldı.

Sınava giren adaylar, sınav sonuçlarının nereden ve nasıl sorgulandığını araştırmaya başladı. İşte 2022 Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı sonuç sorgulama ekranı…

Arabuluculuk sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

Arabuluculuk sınavına giren adaylar, sınav sonuçlarına 04 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



