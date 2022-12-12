Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kılıçdaroğlu'na Bekir Bozdağ'dan cevap

Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığa ilerleyen Kılıçdaroğlu'nun kendisinden randevu istemediğini vurgulayarak 'Görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi' dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tüm milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Bugün saat 09.00'da başlayan toplantı, yaklaşık olarak 15 dakika sürdü.

CHP Adalet Bakanlığı'na ilerledi

Kılıçdaroğlu kısa süren toplantısının ardından, milletvekilleri ile birlikte Adalet Bakanlığı'na doğru yol aldı.

Bu sırada basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, 6 yaşında evlendirilen kız çocuğu konusu vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Gerçekten çok öfkeliyim" ifadeleriyle başladığı konuşmasını, "Böyle bir haksızlığın böyle bir adaletsizliği kimsenin yaşamasını istemem. 6 yaşında bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Günlerdir bekliyorum, bir ses verecek mi siyasal iktidar diye. İki gün değil, iki ay değil." şeklinde sürdürdü.

CHP, Adalet Bakanlığı'na yürüdü



Bekir Bozdağ cevap verdi

Kemal Kılıçdaroğlu'na Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan çok geçmeden yanıt geldi.

Bekir Bozdağ konuya ilişkin paylaştığı Twet'inde, Kılıçdaroğlu'nun bakanlıktan randevu istemediğini vurguladı.

Bekir Bozdağ, paylaşımında şu ifadeleri aktardı;

"CHP Genel Başkanı SayınKemal Kılıçdaroğlu,bu sabah da Adalet Bakanlığına yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığından randevu istemedi.

"Randevusuz görüşmek isteseydi, yine görüşürdüm"

Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm.

"Memleketimizin her meselesini her daim görüşmeye hazırız"

Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye’nin ikinci büyük partisinin Genel Başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız."