Adalet Bakanlığı'ndan AİHM'in Osman Kavala kararına tepki

Adalet Bakanlığı, AİHM’in Osman Kavala hakkında verdiği karara tepki gösterdi. "Kavala dosyasının öne çekilmesi AİHM’in objektifliği ve tarafsızlığının sorgulanmasına sebep olacaktır" denildi.

Gezi parkı davasında tutuklu sanık Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve bu karar Türkiye düşmaları tarafından bir koz haline gelmişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) konuya ilişkin başlattığı sürecin sonunda bugün davada hak ihlali yapıldığını belirterek Kavala'ya 7 bin 500 euro mahkeme masrafı ödenmesine hükmetti.

Sürecin devamında ise konu hakkında Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar görüşülecek.

Adalet Bakanlığı'ndan ise taraflı karar hakkında sert tepki geldi.

"Türkiye, AİHM kararlarına uyma oranı en yüksek ülkelerden biridir"

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, AİHM kararlarına uymayı taahhüt etmiş ve bu taahhüdünün gereğini daima yerine getirmiş bir ülkedir. Türkiye, AİHM kararlarına uyma oranı en yüksek ülkelerden biridir. Zira üye ülkelerin AİHM kararlarını icra oranı yüzde 80,20 iken; Türkiye'nin icra oranı yüzde 87,98'dir. Diğer kararların icra süreci ise devam etmektedir. Türk yargı makamları, AİHM'in Kavala hakkında verdiği 10 Aralık 2019 tarihli kararını uyguladıklarını defaatle belirtmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Kavala dosyasının öne çekilmesine tepki

AİHM'in, Kavala dosyasını öne çekmesine tepki gösterilen açıklamada, "AİHM Büyük Daire gündeminde 22 dosya bulunmasına ve halihazırda derdest dosyaların tamamına yakınının Kavala dosyasından daha önceki tarihlerde, bir kısmının ise en az 1 yıl önce Büyük Daire'ye gelmiş olmasına rağmen Kavala dosyasının öne çekilmesi, AİHM'in güvenilirliğini ve itibarını olumsuz etkileyeceği gibi AİHM'in Türkiye'ye karşı objektifliği ve tarafsızlığı konusunda kamuoyumuzdaki tartışmaları da artıracaktır." denildi.



