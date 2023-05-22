Adalet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı 14 Mayıs'ta yüzde 0,20 oy alan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, Kemal Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanlığı adaylığı için desteğini duyurdu.

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Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için destek turlarına devam ediyor.

Bu kapsamda Adalet Partisi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Vecdet Öz ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapılırken Adalet Partisi, Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu.

"Oy birliği ile Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık"

Öz destek açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"ATA ittifakı, maçın ilk yarısı görevini yaptı. ATA İttifakı hükmen bitmiştir. Bir ittifak biliyorsunuz seçim bittikten sonra ittifak hükmen biter…

Demokrasinin devamı için Genel İdare Kurulumuzu topladık ve bu toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çıktı. Bu karar oy birliği ile çıkmıştır. Geldik şimdi maçın ikinci yarısına.

Bizler Atatürkçü Türkçü bir müdafaayı hukuk partisiyiz. 28 Mayıs’ta yapılacak seçim Türkiye’nin kaderini belirleyecektir. Biz bir muhalefet hareketiydik ve güçlerimizi birleştirdik."

Kılıçdaroğlu'na yüzde 0,20'lik destek

Öz'ün destek açıklamasının ardından akıllara Adalet Partisi'nin son seçimdeki aldığı oy oranı akıllara geldi.

Seçime, Zafer Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'nin oluşturduğu ATA İttifakı ile giren Adalet Partisi, 14 Mayıs'ta 0,20 oy aldı.

Türkiye genelinde 108 bin 629 oy alan partinin, Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 2,5 milyon oy farkını nasıl kapatacağı sorusu aklıllara geldi.

"Türkiye'yi aydınlığa çıkarmalıyız"

Kılıçdaroğlu ise herkesin sorumluluğunun olduğunu belirterek, şöyle konuştu: