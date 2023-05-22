Adalet Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için destek turlarına devam ediyor.
Bu kapsamda Adalet Partisi'ni ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Vecdet Öz ile görüştü.
Görüşmenin ardından basın açıklaması yapılırken Adalet Partisi, Kılıçdaroğlu'na desteğini duyurdu.
"Oy birliği ile Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık"
Öz destek açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"ATA ittifakı, maçın ilk yarısı görevini yaptı. ATA İttifakı hükmen bitmiştir. Bir ittifak biliyorsunuz seçim bittikten sonra ittifak hükmen biter…
Demokrasinin devamı için Genel İdare Kurulumuzu topladık ve bu toplantıdan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek çıktı. Bu karar oy birliği ile çıkmıştır. Geldik şimdi maçın ikinci yarısına.
Bizler Atatürkçü Türkçü bir müdafaayı hukuk partisiyiz. 28 Mayıs’ta yapılacak seçim Türkiye’nin kaderini belirleyecektir. Biz bir muhalefet hareketiydik ve güçlerimizi birleştirdik."
Kılıçdaroğlu'na yüzde 0,20'lik destek
Öz'ün destek açıklamasının ardından akıllara Adalet Partisi'nin son seçimdeki aldığı oy oranı akıllara geldi.
Seçime, Zafer Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'nin oluşturduğu ATA İttifakı ile giren Adalet Partisi, 14 Mayıs'ta 0,20 oy aldı.
Türkiye genelinde 108 bin 629 oy alan partinin, Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki 2,5 milyon oy farkını nasıl kapatacağı sorusu aklıllara geldi.
"Türkiye'yi aydınlığa çıkarmalıyız"
Kılıçdaroğlu ise herkesin sorumluluğunun olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
"Türkiye'yi aydınlığa çıkarmalıyız. Kavgadan, çekişmeden, kamplaşmadan ayrılan, kucaklaşan bir Türkiye. Birbirini kucaklayan, birbirinin görüşüne saygı duyan bir Türkiye. Hepimizin temel hedefi bu. Artık bu bir seçim olmanın ötesinde bir referanduma dönüşmüş durumda. Daha önce yapılan bir referandumun Türkiye'yi nereye getirdiğini hepimiz biliyoruz. Anayasa referandumuyla sistem değişti. O sistemin Türkiye'ye büyük felaketler getirdiğini görüyoruz.
Artık bu yapının, sistemin değişmesi lazım. Düşünce özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının gelmesi lazım. Üretenin, çalışanın, alın teri dökenin kazanması lazım. Bunun için yola çıktık. Bunun için ayın 28'inde bütün vatandaşlarımı, vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin, oylarınızı kullanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Bizim için, evlatlarımız, çocuklarımız, torunlarımız için güzel bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim."