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    Adana beyaz gelinliğini giydi

    Adana’nın Feke ilçesinin 1800 rakımlı bölgesinde güne kar manzarasıyla uyanan vatandaşlar onları sosyal medyada paylaştı.
    • 25.11.2022 - 13:20
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    Adana beyaz gelinliğini giydi

    Havaların soğumasının ardından birçok kentte kar yağışları başladı.

    Özellikle yüksek kesimli noktalar beyaz gelinliğini giyiyor.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dün akşam saatlerinde turuncu kod ile şiddetli sağanak yağış uyarısı verildiği Adana’da yüksek kesimlere sezonun ilk karı yağdı.

    Tarlalar ve evler beyaza büründü

    İlçelerde de sağanak yağış etkili olurken, Feke'ye bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nin 1800 rakımlı Yedigöz Yaylası'nda tarlalar ve yayla evleri beyaza büründü.

    Vatandaşlar o anları paylaştı

    İHA'nın haberine göre, vatandaşlar "Adana’da sezonun ilk karı" diyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Adana beyaz gelinliğini giydi #1

    Adana beyaz gelinliğini giydi #2

    Adana beyaz gelinliğini giydi #3


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