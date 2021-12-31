Marketlerdeki yüksek et fiyatları hakkında konuşan Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, "Bizler fiyatları düşürdük, marketler de fahiş fiyatlardan vazgeçsin" dedi.

Kasaplar, et fiyatlarında indirim yaparken, zincir marketlerdeki fahiş fiyatlar cep yakmaya başladı.

Et fiyatlarının en ucuz olduğu Adana Kasaplar Çarşısı’nda yaklaşık yüzde 40 indirim yapıldı.

KEMİKSİZ KUZU ETİ 75 LİRA, KEMİKSİZ ET İSE 65 LİRA

Kemiksiz kuzu eti 75 liraya, kemikli kuzu etiyse 65 liradan satılıyor.

AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, kasapları inceledi.

Adana Kasaplar Çarşısı'nda et fiyatlarında indirim

"KDV'NİN YÜKSEK OLMASI NEDENİYLE ŞU AN DAHA FAZLA DÜŞÜREMİYORUZ"

Yağmur, "Adana olarak et fiyatlarını düşürdük. Şu anda 75-80 lira arasında kemiksiz kuzu etinin fiyatı değişiyor. Kemikli et de 65-70 lira arasında satılıyor. Bu fiyatların daha da düşmesini bekliyoruz. KDV’nin yüksek olması nedeniyle şu an daha fazla düşüremiyoruz ancak KDV düşerse kemiksiz kuzu etinin fiyatı 60 liraya kadar düşer." dedi.

"FIRSATÇILIK YAPMASINLAR"

Marketlerdeki fahiş fiyatlara da değinen Başkan Yağmur, "Marketler 120-130 liraya et satıyor. Fırsatçılık yapmasınlar. Biz esnafımızın yanındayız, marketler de denetlensin ve fiyatlar düşürülsün."ifadelerini kullandı.

"130 LİRAYA ET SATAN VAR"

Kasap Rıdvan Ökmen ise fiyatların daha da düşeceğini aktararak, şunları söyledi:

"Adana Kasaplar Çarşısı’nda hem hesaplı hem de indirimli şekilde kaliteli et vermeye çalışıyoruz. Şu anda kemiksiz kuzu etini 75 TL’ye vermeye çalışıyoruz. Büyük marketlerin indirim yapmalarını istiyoruz. 130 liraya et satan var. Rica ediyoruz halkımıza ucuz et yedirsinler."



"MARKETLERDE FİYATLAR DÜŞMEDİ"

Et almaya gelen Abdullah Yılmaz isimli vatandaş ise fiyatların düşük olduğunu belirterek, "Burada fiyatlar çok iyi. Marketlerde daha pahalı. Buralar çok makul. Marketlerde fiyatlar düşmedi." dedi.