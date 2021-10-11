Kebabın başkenti Adana'da 'Uluslararası Lezzet Festivali'nin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı festivalde, 35 ton et tüketildi

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde “Coğrafya Lezzettir” temasıyla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeler ve odaların destekleriyle düzenlenen ’Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne, bu yıl yaklaşık 300 bin kişi katıldı.

Resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı festivale, Türkiye ve dünyanın dört bir yanından misafirler geldi.

Festivale gelen vatandaşlara, 3 gün boyunca kebap stantlarında geleneksel yemekler ve Adana kebabı sunuldu.

Kebapçıların önündeki kuyruk ise hiç azalmadı.

"35 TON ET KEBABA DÖNÜŞTÜ"

2019 yılında 30 ton etin tüketildiği, geçen sene ise koronavirüs salgını nedeniyle dijital ortamda gerçekleşen festivalde, bu yıl yoğun katılımla et severler 35 ton et tüketti.

"TÜRKİYE KEBABA DOYDU "

Yurt dışından festival için turlar geldiğini söyleyen Serttaş, “Özellikle yurt dışından gelen turlar bizi çok mutlu etti. Ülke içinden gelenler her zaman Adana’ya geliyor ama yurt dışından festival için vatandaşların turla gelmeleri bizi mutlu etti. Türkiye’yi kebaba Adana’da doyurduk. Gerçek Adana Kebap’ın tadına bakmak isteyenler bu festivale geldiler.

Adana’da 3 gün süren Uluslararası Lezzet Festivali’nde 35 ton et tüketildi VİDEO



"YURT DIŞINDAN GELEN MİSAFİRLERİMİZİ DE AĞIRLADIK"

Rusya’dan, Almanya ve Fransa’dan misafirlerimiz geldi. Çok mutluyuz. Festival bu sene çok güzel geçti. Geçen sene dijital ortamda yapıldığı için görsellerle hitap ettik. Bu sene ise hem göze hem mideye hem de damağa hitap ettik. Bu festivalin her sene sürdürülebilir olmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.