Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem

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6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan Türkiye, sallanmaya devam ediyor.
Özellikle depremin vurduğu bölgede peş peşe depremler yaşanıyor.
Şiddeti 4.3 olarak ölçüldü
Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.20'de Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldi
Deprem, yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Ayrıca deprem çevre ilçelerden kuvvetli, il merkezinde ise hafif hissedildiği bildirildi.