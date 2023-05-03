Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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6 Şubat'ta deprem felaketini yaşayan Türkiye, sallanmaya devam ediyor.

Özellikle depremin vurduğu bölgede peş peşe depremler yaşanıyor.

Şiddeti 4.3 olarak ölçüldü

Son olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 09.20'de Adana'nın Aladağ ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldi

Deprem, yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ayrıca deprem çevre ilçelerden kuvvetli, il merkezinde ise hafif hissedildiği bildirildi.