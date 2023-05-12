Adana'da AK Parti adayını tehdit eden şüpheli gözaltına alındı AK Parti milletvekili adayı Fatima Yurduseven'i, seçim çalışması sırasında "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak" diyerek tehdit eden Selçuk D. (41), gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

DHA

Türkiye tarihi seçime hazırlanırken, sahada istenmeyen olaylar da yaşanıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde AK Parti Adana milletvekili adayı Fatima Yurduseven, seçim çalışması kapsamında mahalle esnafını ziyaret etti.

"Kafana mermi yağacak"

Yurduseven esnaf ile sohbet ederken orada bulunan Selçuk D., "Burada dolaşmayın, yukarıdan kafana mermi yağacak". sözleriyle tehdit etti.

Suç duyurusunda bulundu

Bu sözlere "Kim benim kafama mermi yağdıracak. Yağdırın. Selamlaşmaya geldik. Bu yaptığınız çok ayıp. Ben çocuğunuz yaşındayım." diye tepki gösteren Yurduseven, şüpheli hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Gözaltına alındı

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayın ardından polis, Selçuk D.’yi 'tehdit' suçundan gözaltına aldı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürülen Selçuk D., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.