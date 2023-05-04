Adana'da AK Parti seçim bürosuna bıçaklı saldırı Adana'da, AK Parti seçim bürosuna düzenlenen bıçaklı saldırıda bir görevli yaralanırken olayla ilişkin 2 kişiden biri gözaltına alındı.

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Seçime kısa süre kala kampanyalar tüm hızıyla devam ederken, şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.

Adana, ikinci kez AK Parti'ye saldırıya sahne oldu.

Daha önce İl binasına düzenlenen silahlı saldırının ardından bu kez seçim bürosuna bıçaklı saldırı düzenlendi.

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki AK Parti seçim bürosunda bulunan bir görevli uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olayı gerçekleştirilen 2 şüpheliden S.A.'nın gözaltına alındığı diğerini arama çalışmalarının devam ettiği duyuruldu.

Olayın ardından AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay olay yerini ziyaret etti.

"Alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Olay hakkında açıklama yapan Ay şöyle konuştu: